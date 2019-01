Büyükkılıç Sarıkamış Şehitlerini Anma Programında

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlarıyla, Sanatçılar Recep Ergül ve Şahin Arıkan seslendirdikleri ezgileriyle, kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas kum sanatı ile yaptığı resimlerle, tiyatro gurubu asker gösterisi ve son olarak Tarihçi Prof.Dr. Remzi Kılıç’da Sarıkamış Destanı konferansı ile programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattılar. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada ise şu görüşlere yer verdi;

“Kayseri’mizin güzel insanları Sarıkamış şehitlerimizin şahsında tüm şehitlerimize sahip çıkmışlar, vatan için, bayrak için göğsünü siper ederek şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle, minnetle en güzel şekilde yad etmiştir. Hafta sonu bizimde katıldığımız programda on birlerce Kayserili Erciyes’te bir araya gelmiş ve 90 bin kahramanımızı o günün şartlarına uygun şekilde anmış, Sarıkamış ruhunu en güzel şekilde yaşamıştır. Onların şahadeti bizlerin Türkiye’mizi yurt edinmesine vesile olmuştur. Bugün burada bizler huzur içerisinde kardeşçe yaşıyorsak onların sayesindedir. Bunu asla göz ardı etmemeliyiz. Umarım onlar bizim için şefaatçi olurlar. Önemli olan şehitlerimizin anlayışına ve ruhuna uygun şekilde yani Allah’a kul peygambere ümmet olma şuuru içerisinde nesillerimizi yetiştirmektir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak Türkiye olarak olmazsa olmazımızdır. İnanıyorum ki, merhum Mehmet Akif’in Asımın Nesli diye nitelendirdiği bu nesil vatanına, milletine sahip çıkacak, bu ülkeye her dönemde olduğu gibi göz diken hainlere asla fırsat vermeyecektir. Bu vesile ile bu anlamlı programı hazırlayan ve katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”