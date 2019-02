Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren her projede paydaş olacağız" Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOBB öncülüğünde TEPAV ortaklığında ve il bazında Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği’nin finanse ettiği “Mahir Eller Projesi” tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde önceliklerinin Kayseri’yi ilgilendiren her projede paydaş olarak, Makar-i Ulema şehri Kayseri’de üniversitelerle sanayici ve işverenleri buluşturarak el ele vermelerini, teknoloji üretmelerini, ortak akıl ile hem istihdam hem de ekonomiye katkı sağlamaları için her türlü fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:42