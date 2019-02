Büyükkılıç Sendika Temsilcilerini Ağırladı

TÜRK-İŞ'e bağlı sendika şube başkanları, "İşçi Sendikaları olarak yerel yönetimler ile her zaman istişare içerisindeyiz. Özellikle Melikgazi Belediyesi ile birçok çalışmayı beraber yapıyoruz. Bunlara en iyi örnek belediye ve sendika olarak iş ve işçi güvenliği ve sağlığı açısından eğitim programları düzenliyoruz. Melikgazi Belediyemiz çalışanların alın terleri kurumadan maaş, ikramiye ve her türlü sosyal hakları tam ve zamanında ödüyor. Emeğe saygı duyan bir belediyemiz, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.







TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını ve sendikanın yıkıcı değil yapıcı üslubunun iş barışını sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç ise, "TÜRK-İŞ'e bağlı sendika şube başkanların ziyaretlerinden son derece memnun kaldık. Özelikle övgün dolu sözleri çalışmalarımıza şevk katacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin yarısına günlük hizmet veriyoruz. Referans belediye olarak anılıyor ve biliniyorsak bunda çalışanlarımızın büyük katkısı vardır. Alın terleri kurumadan her türlü sosyal ve nakdi haklarını tam ve zamanında veriyoruz. Emeğe son derece saygılıyız. Sendika ile beraber ortak çalışmalar ve seminerler düzenliyoruz. Önemli olan iş güvenliği ve barışıdır" diye konuştu.