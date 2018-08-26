Büyükkılıç: “Sevinç ve mutluluğu acıya dönüştürmeyiniz”

Kurban Bayramı dolayısıyla bayram yapmak üzere memleketlerine gelen ve bayram sonrası tekrar yaşamakta oldukları şehirlere gidecek olan ve oradaki dostlarına ve işlerine kavuşma arzuyla karayoluna çıkacak olan vatandaşların; uykusuz yola çıkmamalarını, uzun süre devam edecek yolculukta mutlaka mola vermelerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yolculuk süresince emniyet kemerlerini kullanmalarını ve hız limit ve kurallarına riayet etmelerini önemle rica etti.



Bayramları bayram yapan sevdikleri ile birlikte sevinç ve mutlulukların paylaşımı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle trafik terörünün can ve mal kaybına neden olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kurban bayramı süresince 9 günlük tatilde bayramını sevdikleri ile memleketinde huzur, mutlu ve sevinç içerisinde geçirip tekrar yaşamını sürdürdükleri illere gitmek üzere karayolu ile yola çıkanları bir kez daha uyarıyorum. Lütfen hız yapmayınız ve trafik kurallarını uygulayınız. Trafik kazalarının büyük bir sebebi dikkatsizlik ve aşırı hız neden olmaktadır. Bu neden ile bu mutlu ve sevinçli geçirdiğiniz günleri acıya dönüştürmek için araç kullanan herkesi kurallara uymaya davet ediyorum.”