Büyükkılıç, "Sınav süresince gerekli tedbirler alındı"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 günleri yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı ile ilgili olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini söyledi.

YKS sınavı ile ilgili olarak öncelikle okullara gidiş güzergâhlarında yol yapım çalışması ile yolların kapatılmadığını bunun için gerekli önlemleri sınavdan iki gün önce aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde tüm okul yollarının ulaşıma açık olduğunu kapalı yol ve yol çalışması yapılan güzergah bulunmadığını kaydetti.

Sınav başlamadan önce ve sınav bitimine kadar geçen süre zarfında özellikle dozer, greyder ve iş makinesi çalışması yapılmayacağını yine tüm özel inşaatlarında çalışmalarına ara verildiği ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “YKS sınav süresince öğrencilerin sessiz ve dikkatlerini dağıtmayacak bir ortam da olmaları için gerekli tedbirler alındı. Özellikle inşaatların çalışmasına izin verilmeyecek. Bu konuda zabıta ve emniyet güçleri birlikte koordineli çalışacaklar. Trafik akışı da güvenli bir şekilde sağlanacaktır“ dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, YKS sınavına giren öğrencilere zihin açıklığı ve başarı dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.