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Büyükkılıç: “Sporda Gelişme Kalkınmanın Göstergesidir”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Tekvando Milli takımına Kayseri 'den 12 sporcunun katılması toplumsal gelişmenin ve kalkınmanın bir sonucudur”dedi. 

Büyükkılıç: “Sporda Gelişme Kalkınmanın Göstergesidir”

Kayseri Belediye Modelinin uygulanması ile son 20 yıldır Kayseri’de birçok sosyal ve toplumsal yaşam kültürünün değiştiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Tekvando Milli takımına Kayseri 'den 12 sporcunun elemeler sonucunda iştirak etmesinin Kayseri’deki belediye yatırımları sonucu oluşan toplumsal gelişmenin ve kalkınmanın bir sonucu olduğunu söyledi. 

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2019 Yılı Gençler Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 13- 16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak 6. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında Kayseri'den milli takım formasıyla 12 sporcunun ülkemizi temsil edeceğini kaydetti. 

6. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil edecek olan sporculara başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, her geçen gün sporda, eğitimde ve akademik kariyerde ve kültür ile sanatta Kayseri’nin başarısının arttığını sözlerine ekledi. 
 

İHA

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