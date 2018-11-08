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Büyükkılıç'tan Kazancılar Ve Gazioğlu Çarşı Esnafına Ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar ve Gazioğlu Çarşısı esnafı ile bir araya gelerek, belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek ekonominin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç'tan Kazancılar Ve Gazioğlu Çarşı Esnafına Ziyaret

Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi’ne açılan kapıları ile Kayseri’nin en önemli ticaret merkezlerinden olan çarşının, adeta Kayseri ekonomisin kalbi olduğunu belirten Başkan Memduh BüyükkılıçMelikgazi sınırları içerisinde bulunan ve genellikle sarraflarımızın yoğunlukta bulunduğu Kazancılar Çarşı’mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için farklı projeler hazırladık. Tarihi Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi’ne açılan kapıları ile önemli bir ticaret merkezi konumundaki Kazancılar Çarşısı, yıllardır süregelen ticari yapısı ile şehrin can damarı konumundadır. Buranın bölgesindeki tarihi dokuya yakışır bir şekilde yeniden planlanmasını yaparak, bölgesi ile bütünleşmesini sağlayacağız” dedi.
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve beraberindekilerle birlikte çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Dükkan sahiplerinden gelen çay ve kahve ikramlarını geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, kendisine gösterilen ilgiye tatlı ikramında bulunarak karşılık verdi.
 

İHA

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