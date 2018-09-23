Büyükkılıç Tarihi Kentler Birliği toplantısına katıldı

Melikgazi Belediyesi olarak Çağırağası Konağı, Bağpınar Tarihi Köprü ile Çeşme, Kiçikapı Konağı, Jandarma Konağı, Gesi ilköğretim Okulu gibi toplam 18 tarihi yapının koruma altına alındığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binaların tarihi koruma altına alındığı gibi gelecek kuşaklara miras devredildiğini belirtti.



Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan Germir ve Tavlusun Sit Alanları, Kayseri İpek Yolu Güzergâhı Islah Projesi çalışmalarının anlatılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz. Bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun bir kültür mirası ve tapusudur. Bu neden ile koruma planları oluşturuyor sonra da aslına uygun olarak onarıyor ve günümüze kazandırarak hizmete sunuyoruz. Örneğin Jandarma Konağı ile Gesi iptidai mektebini onardık. Şu anda Anadolu bilimine hizmet eden bir tarihi yapı olarak gezilebilen mekân haline geldi. Gelecek kuşaklara örnek gösterilecek miras bırakıyoruz. Uygulaması tamamlanmış projelerimiz Tarihi Kentler Birliğinin Urfa İli toplantısında slaytlar eşliğinde anlatılacaktır. Ayrıca bu toplantı da Tarihi Kentler Birliğinin Birlik meclis Toplantısı gerçekleştirilecektir.”



