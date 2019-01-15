Büyükkılıç Taşlık ve Kavaklık Köyleri Birlik Beraberlik Gecesi’nde

Gecenin düzenlendiği salonda dernek üyesi hemşehrileri ile tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Halit Demir ile el ele gönül gönüle şehrimiz için aynı kaygıları taşıyan insanlar olarak değerlerimizi daha yukarılara çıkartmak için gayret göstereceğiz. Biz Özvatan’ımızı ve yüreği sevgi ve muhabbet dolu insanlarını çok seviyoruz” dedi.







Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün güzel bir gece hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri davet ettiniz bizlerde misafiriniz olarak aranızdayız. Sizlere teşekkür ediyorum. Özvatan’ımızda yaşayan 7’den 70’e herkese güzel bir gelecek oluşturma yolunda rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Taşlık ve Kavaklık köylerinin Kayseri’deki nüfusunun köydekinden daha fazla olduğunu öğrendik. Bizim amacımız insanlarımızın doğduğu yerde doymasını sağlamak. Eğitim, sağlık, ekonomik konularda şartlarını iyileştirdiğimizde inanıyorum ki, onlarda doğduğu yerde yaşamak üzere gayretleri olacaktır. Bir dönem milletvekilliği ardından 4 dönemdir Melikgazi Belediye Başkanı olarak şehrimize hizmet ederek, sizlere layık olma yolunda gayret gösterdim. Umarım sizlere karşı mahcup olmamışızdır. Bizim birliğimiz, dayanışmamız bereketimizdir. Ortak sevdamız Kayseri, Ortak anlayışımız insanlığa hizmettir. Aidiyet duygusunun yaşatılması doğduğu topraklara sahip çıkılması yönünde düzenlenen bu gecede emeği geçen herkesi kutluyor, başarılar diliyorum.”







Programın sonunda Başkan Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’na Taşlık ve Kavaklık Köylerinin tabloları hediye edildi.



