Büyükkılıç, Teravih ’den sonra lokum dağıttı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan akşamlarında meclis üyeleri, parti teşkilatı ve daire müdürleriyle her gün bir mahalleye ziyaret ettiklerini, Teravih namazı sonrasında mahalle sakinleri ile yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu halka lokum ikram etti.

Başkan Büyükkılıç’ın Hürriyet Mahallesi ziyaretine meclis üyeleri, AK Parti Melikgazi İlçe teşkilat mensupları, Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve muhtarlar eşlik etti. Her mahallede olduğu gibi Başkan Büyükkılıç’a mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu.

Hürriyet Mahallesi Meydan Camii’nde kılınan Teravih namazı sonrası cami cemaatine lokum ikramında bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle halkı ile sohbet edip esnaf ziyaretinde bulunarak mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini bizzat yerinde inceleyerek uygun olan taleplerin yerine getirilmesi yönünde talimat verdi.

Hürriyet Mahallesi’nin ilçenin en düzenli, en huzurlu semtlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Teravih namazımızı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde eda ettik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Bu arada 7 gün 24 saat görev başında olan taksici esnaflarımızla da bir araya geldik. ‘Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane’ sözünden hareketle fedakâr taksici esnaflarımızla oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için Mübarek Ramazan Ayı’nın ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam Aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Kurum Haberi







