Büyükkılıç, Turan Mektebi Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Şehit Nazımbey Mahallesi’nde yer alan Turan Mektebi’nin gezerek restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Mektebinde Oldum Jandarma” türküsüne bahse konu olan mektep Cumhuriyet döneminde Turan Mektebi olarak hizmet vermiştir” dedi. Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti: “1960’lı yıllarda özel mülkiyete geçen yapı daha sonra bakımsızlıktan virane hale gelmiş olup belediyemizin girişimleri ile yine gelecek uşaklara hizmet vermesi sağlanacaktır. Mimari yapı ve kullanılan malzeme ile tipik bir Kayseri Evi olan Jandarma Konağı, kültür ve turizm odaklı hizmet verecektir. 1896 yılında 100 m² zemin üzerine inşa edilen ve zemin artı 2 kat taş yapı olarak yenilenen konakta şu anda aslına uygun olarak onarılma çalışması devam etmektedir.”



Kayseri’nin merkezinde yer alan ve çok sayıda tarihi mekâna ev sahipliği yapan mahallenin hak ettiği yeri alacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Turan Mektebi binasının Kayseri kültür yolu projesi kapsamında önemli olduğunu ve bu yol güzergâhında yer aldığını, Kayseri Lisesi, Kiçikapı Kayseri Evleri kapsamında bulunduğunu sözlerine ekledi.



Haber: Remzi Yıldırım