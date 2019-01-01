Büyükkılıç Yeni Yılın İlk Bebeğine ‘Recep Tayyip’ Adını Verdi

Başkan Büyükkılıç, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Recep Tayyip isimli bebeği hastanede ziyaret edip bebeğin anne ve babasına çiçek verdi.



Gece saat 00.01 gösterdiğinde doğum yaparak yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, minik bebeğe “Hoş Geldin” diyerek, çeşitli hediyeler vererek, altın hediye etti.

2019 yılının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Başkan Büyükkılıç, minik Recep Tayyip’e ömür boyu mutluluklar dileyerek, “2018 yılını geride bırakarak 2019 yılana girdik. 2019 yılının Kayserimize, ülkemize ve dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Kazım Bey ve Hörmet Hanımın Recep Tayyip isimli çocukları 2019 yılının da ilk çocuğu olmuş oldu. Recep Tayyip bebeğe Allah’tan hayırlı ve uzun ömür diliyorum. Ailesiyle sağlık ve mutluluk içinde nice yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Anne ve babayı tebrik ediyoruz, inşallah arkası gelen olur” dedi.



Ziyaretleri için Başkan Büyükkılıç’a, teşekkür eden anne Hörmet Dede, “Yeni yılın ilk hediyesi minik çocuğumuz oldu. Başkanımızın ziyareti de bizim ikinci hediyemiz oldu. Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olduğu için Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

