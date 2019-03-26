Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç "Yerel, milli ve kalite bir arada"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iş merkezlerini gezerek işveren ve işçiler ile sohbet etti ve sanayi yatırım, istihdam geliştirici projeleri hakkında bilgiler verdi.

Büyükkılıç "Yerel, milli ve kalite bir arada"

Üretim, pazarlama ve istihdam için sanayicilere özel projeler hazırladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yer alan FEMAŞ Fabrikasında işçiler ile sohbet etti ve “işte yerli, milli ve kalite üretim” diyerek; istenirse ve imkan verilir ise Kayserili girişimcilerin her türlü ürünü yapılabileceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Üretim olduğu yerde istihdam, gelir, refah ve huzurunda olacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgeleri ile Dünyaya ihracat yapabilen şehirlerden biri olduğu sözlerine ekledi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.