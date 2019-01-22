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Büyükkılıç Yozgat Sarıkayalılar Derneğini Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yozgat Sarıkayalılar Derneği’ni tarafından düzenlenen Arabaşı Etkinliğine katıldı.

Büyükkılıç Yozgat Sarıkayalılar Derneğini Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç etkinlikte dernek üyeleri ile sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Sarıkayalılar’ın kültürünün Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu’nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz" dedi.


Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını sözlerine ekledi.

İHA

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