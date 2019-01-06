Büyükkılıç, Yozgatlı Hemşehrileri İle Kucaklaştı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un da iştirak ettiği programa Kayseri’de ve Avrupa’da yaşayan Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi.

Programda bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç “ Böyle güzel bir geleneği sürdürdüğünüz ve bizleri de misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Geçmişte il başkanı, Milletvekili, Melikgazi Belediye Başkanı ve şimdi de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak sizlerin arasında bulunmaktan onur duyuyorum. Bu zaman kadar gerek şahsıma gerekse davamıza hep kucak açtınız, destek verdiniz, yanımızda yer aldınız. Bizler adeta et ve tırnak gibiyiz. Özler’imiz bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze çok değerli dostluklarımız oldu. Özler Kayseri ile özdeşleşmiş durumda. Özler’i kendimizin bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.



İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın felsefesi ile hareket ettiklerini ve nerede olursa olsun insanların sevincini ve sıkıntılarını paylaştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç “Biz merkezinde insan odaklı hizmet anlayışını kendimize şiar edindik. Biz bu toplumda yaşayan herkesi kucaklamak, huzur refah ortamı oluşturarak daha yaşanabilir mutlu şehirler ve insanlar oluşturmak gayesinde olun idarecileriz. Bunu sadece biz değil, birlikte el ele, gönül gönüle vererek bu zamana kadar başardık, bundan sonrada hep birlikte başaracağız. Allah sizlerin güvenine layık olacak hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin diye dua ve temennide bulunduğunu sözlerine ekledi.

