Büyükkılıç, "Yüz akımız esnafımızın her zaman yanındayız"

Belge dağıtım törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Kayseri Şube Başkanı Mustafa Yurdakul, Kayseri Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve oto alım satımı yapan esnaflar katıldı.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sözde değil, özde yatırım ve hizmetlerimizle ‘Esnaf Dostu’ bir belediye olarak yüz akımız esnaflarımızı çok önemsediğimizi ve her zaman destekçileri olduğumuzu gösteriyoruz. Özellikle esnaflarımızın siteleşmeleri ve fiziki şartlarının düzenlenerek vatandaşa daha kaliteli hizmeti nezih ortamlarda vermeleri konusunda talepler doğrultusunda projeler üretiyor, yatırımlar yapıyoruz. Kayseri esnafının en büyük özelliği, Ahi Ahlakı ile ahlaklanmış, helalinden kazanmayı kendine şiar edinmesidir. Anadolu’nun marka şehri Kayseri günden güne büyüyor, gelişiyor. Herkesin takdir ettiği bir şehir olan Kayseri kişi başına düşen otomobil sayısı bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Bu konum ve durumda oto alım satımı noktasında geleceğe yönelik adımlar atmak siz değerli esnaflarımızın elinde. İşinizi daha bilinçli daha kurumsal olarak yapmanız adına attığınız adım sizlerin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bilinçli bir şekilde esnaflık yapmamız gerekmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman esnaflarımızın yayındayız. Galericiler sitesi esnaflarımızla birlikte hareket etmek için biz hazırız. Bu vesile ile yeterlilik belgesi almaya hak kazanan esnaf kardeşlerimi tebrik ediyor, bu anlamlı projede emeği geçenleri kutluyorum” dedi.



Tören sonunda MASFED Başkanı Aydın Erkoç Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.

