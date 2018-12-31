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Büyükkılıç’a Bir Ödül Daha

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kent Başkan Dergisince 2018 yılı “iç Anadolu Bölgesi İlçe Kategorisinde” yılın Kent Başkan Ödülü ile yine yatırım ve hizmetlerin ödüllendirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç’a Bir Ödül Daha

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde tarihi yapıların oranımı, kentsel dönüşüm, ulaşım ve akıllı belediye çalışma ve yatırımların ödüllendirildiğini belirtti.

2018 yılının hizmet ve yatırımlar ile başarıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Ulusal düzeyde yayın yapan ve merkezi Kayseri’de bulunan Kent Başkan Dergisi Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerin yatırım ve hizmetlerinin değerlendirildiği ankette 2018 yılında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerimiz Melikgazililerce başarılı bulunmuş ve yapılan anketlerde en çok oy alan İLÇE Belediye kategorisinde ödüllendirilmiştir. Bu da Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır"
Ödül töreni, Bilecik şehrinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, ödül alan belediye başkanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 

İHA

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