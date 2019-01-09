Büyükkılıç,’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler’ Sempozyumunda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen açılış oturumunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.



Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi’nin ev sahipliği yapacağı ve yerel yönetimler alanında bir ilk olma özelliği taşıyan sempozyumda, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerel yönetimlere getireceği yeni vizyon ve yaklaşımların yanı sıra Yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki ilişkiler, Yerel Yönetimlerde entegre atık yönetimine geçiş, sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması, su yönetiminde verimlilik ve performansı, İmar disiplininin sağlanmasında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları, şehir kimliği ve estetik konularının ele alınacağını söyledi.



Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler alanında çalışan birçok kurumu bir araya getiren, tüm yerel yönetimler ile üniversitelerin farklı bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumun son derece faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

