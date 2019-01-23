Büyükkılıç:“Eski Sanayi Bölgesi İçin Yeni Projelerimiz Var”

Eski Sanayi esnafları tarafından ilgi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnaf dostu bir belediye olarak, yeni yapılan sitelerin yanında mevcut esnaf sitelerinin dış cephe bakım onarım, çevre düzenlemesi, asfalt ve alt yapı çalışmaları ile şartlarının daha da iyileştirilerek, hem ticaret yapan esnafların hem de buralardan alış veriş yapan vatandaşların daha nezih ortamlarda işlerini yapmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.



Eski Sanayi Bölgesinin 1950”li yıllarda yapıldığını ve yaklaşık 70 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, Demirciler ve Ağaç işleri Sitesi, İnşaat Malzemecileri sitesi ile Çelik Eşyacılar sitesi gibi birçok bölge de çalışma gerçekleştirdikleri şimdi sıranın Eski Sanayi Bölgesine geldiğini söyledi.



Kapalı Çarşı esnafı ile olduğu gibi Eski Sanayi Bölgesi esnafı ile toplantılar yapılacağını ve hazırlanan 3 ayrı proje hakkında bilgi vereceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Eski Sanayi Bölgesi esnafları ile istişare içinde karar alacaklarını ve bu bölgenin yeni vizyon ve misyonu ile Kayseri’ye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

