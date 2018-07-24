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Büyükkılıç’tan, Bakan Yardımcısı olan Güven’i kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Atanmasından dolayı yayınlamış olduğunu mesaj ile şahsı ve Kayserililer adına tebrik etti. 

Büyükkılıç’tan, Bakan Yardımcısı olan Güven’i kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın mesajı: "Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven beyefendiyi yeni görevinden dolayı tebrik ederim. 13 Ocak 2016’da Erciyes Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Muhammet Güven ile birlikte birçok projeyi belediye-üniversite işbirliği içerisinde beraber gerçekleştirdik. Kendisi ile çalışmaktan büyük gurur duyduğumuz değerli hocamızın Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak ülkemize büyük hizmetler sunacağına inanıyorum. Bu önemli vazifesinde kedilerine muvaffakiyetler dilerim." 

İHA

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