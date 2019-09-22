Büyükpoyraz Cami çevre düzenlemesi yapıldı

Çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Elimizden geldiğince diğer kurumlarımıza da destek oluyoruz birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllar belediyemizce yapımı tamamlanarak ibadete açılan Büyükpoyraz Cami’mizin çevre düzenleme çalışmasını yaptık. Çalışmalar sonucunda cami çevre düzenlemesi ile bölge yeni bir parka daha kavuşacak. Bu vesileyle dede camide namazını kılarken torunu da parkta oynayabilecek. Yani dede ile torun aynı mekanda olacak. Ayrıca tek potalı basket sahası da inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.



