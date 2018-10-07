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Çaybağları Vadisi İçin Ekolojik Bilimsel Araştırma

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Çaybağları Vadisi için 'Ekolojik Temelli Bilimsel Açıklama Raporu' hazırlanacağını söyledi.

Çaybağları Vadisi İçin Ekolojik Bilimsel Araştırma

Erenköy Mahallesinin büyük bir kısmının bağ ve sayfiyelik alan olarak değerlendirildiğini, Çaybağları bölgesinde yer alan vadinin ise yetişen bitki ve canlı türleri için adeta ekolojik bahçe olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; "Melikgazi şehrinin gerek doğal yapısı gerek ise bulunduğu mevki açısından adeta ekolojik araştırma laboratuvarı gibi. Koramaz Vadisi, Hisarcık Vadisi, Derevenk Vadisi gibi çok özel mekanları barındırmaktadır. Bu alanlarda ayrıca tarihi mekan ve yapılar ile adeta taçlandırılmıştır. Belediyemize düşen görev ise bulanları koruyarak gelecek nesillere emanet edilmesidir. Bu amaç ile Çaybağları Vadisi için 'Ekolojik Temelli Bilimsel Açıklama Raporu' hazırlanmaktadır” dedi.

Çaybağları Vadisinin açık alan park haline getirileceğini ve mesire olarak değerlendirilmesine imkan sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi’nin çevre ve doğal yapısı ile tarihsel bütünlüğünün bozulmadan yenilenmesine çalıştıklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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