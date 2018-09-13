Çevreye ve doğaya duyarlı belediyeden kağıttan yapılmış kese kağıdı ve file

Naylon atıkların doğada 100 yıl süre içerisinde bozulmadığını bu neden ile doğa ve çevre açısından özellikle insan sağlığı açısından naylon kullanımının sakıncalı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Özellikle market ve çarşı alış verişlerinde naylon poşet kullanımı çok yaygınlaştı. AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan hafif plastik torbaların satış noktasında ücret karşılığı temin edilmesini ön gören Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince 1 Ocak 2019'dan itibaren naylon poşetin yaygın kullanımı yasaklanacak olup ücretli olacaktır. Belediye olarak kağıttan yapılmış ve geri dönüşümü daha kolay, gıda taşınmasında daha sağlıklı ambalaj kullanımı yaygınlaştırmak için bir çalışma başlatıyoruz. 3 ebatta olmak üzere kağıttan yapılmış kese kağıtlarının kullanımını özendireceğiz. Bunun için geri dönüşüm tesislerine alt yapı çalışmasını başlattık. Bilindiği üzere evsel atıkların toplanılması, depolanması, ayrıştırılarak paketlenmesi ve ham madde olarak fabrikalara gönderilmesini sağlayan bir belediyeyiz. Ayrıca bilindiği gibi gazeteden yapılmış kese kağıt kullanımını da sağlık açısından yasaklanması sağlayan Melikgazi Belediyesidir" dedi.



Bir çok ülkede naylon poşetin yasak veya sınırlı şekilde kullanıldığını, bu açıdan bu tür bir çalışmayı uygulayacaklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kese kağıdı ve file kullanımını nostalji olarak değil çevre, doğa ve insan sağlığı açısından zorunlu gördükleri için gündeme aldıklarını kaydetti.