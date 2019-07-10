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"Çiftçi mallarının korunması önemli"

Melikgazi ilçesinin aynı zamanda tarım yerleşimi olan dolayısı ile çiftçi malların bulunduğu bir şehir olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarım alanları bulunan Melikgazi çiftçilerine her türlü destek ve hizmetin verildiğini söyledi.

"Çiftçi mallarının korunması önemli"

Melikgazi Belediye Meclisi olarak Melikgazi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına üye seçimi yapılarak bu konuya verilen önemin ortaya konduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Çifti Mallarını Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üye seçimi yapıldı. Melikgazi Ziraat Odası Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu oturumda yapılan seçim ile tarım, tarım alanları ve çiftçiye bir kez daha sahiplenildi” dedi.



Melikgazi’nin aynı zamanda bir bağ ve sayfiye alanları ile çevrili yerleşim bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Dağının eteklerinde yer alan Hisarcık, Kıranardı ile başlayan ve Mimarsinan, Ağırnas ve Subaşı’na kadar giden arazilerin korunması gerektiğini bu açıdan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının önemli olduğunu sözlerine ekledi.
 

İHA

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