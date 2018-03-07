“Çifteönü Camii” onarımı tamamlandı

Tarihi mekanların onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile Anadolu Kültür ve Sanat yapıların yaşatıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu neden ile başlatılan Çifteönü Camii aslına uygun yenileme çalışmalarına 30 Kasım 2017 günü başlandığını ve 3 ay gibi kısa sürede çalışmanın tamamlandığını kaydetti.

Melikgazi ilçesinde yer alan bir çok tarihi eserin dünya kültür varlıkları içerisinde yer aldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Çifteönü Camii restorasyon çalışması tamamlandı. Kış şartları girince mevcut yapıyı koruma amacıyla gerekli önlemleri aldık. Kayseri’de bu uygulama ilk kez Melikgazi Belediyesi ekibi tarafından hayata geçirildi. Böylece kış şartlarında da yapının iç restorasyonu hız kesmeden devam etti. Melikgazi Belediyesi olarak geçmişimizi seviyor, geçmişimizle, tarihimizle övünüyoruz. Onlara layık olabilmek için Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizdeki tüm tarihi dokuyu ele alma niyetiyle yola çıktık ve hızla devam ediyoruz. Çifteönü Camisinin aslına uygun olarak tamamlanmış hali ile bu hafta sonu hizmete açacağız ” dedi.



İHA

