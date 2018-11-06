Çocuk Meclisinde Başkanlık Seçimi Heyecanı

Etkinlikleri ve çalışmaları ile halkı bilgilendirdiğini ve bilinçlendirdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, demokrasinin temeli olan seçimin Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinde her yıl seçim heyecanı ile yaşandığını bu ay sonunda da Meclis Başkanlık Seçimleri yapılacağını kaydetti.

Çocuk Meclisi Üyelerin büyük bir medeniyet içerisinde önce projeleri dinlediklerini daha sonra kurulan seçim sandığında oylarını kullandıklarını ifade eden Çocuk Meclis Başkanı Mine Hatun İlbey ise “Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi olarak Kasım ayı sonunda Başkanlık seçimi yapılacaktır. 9 ayrı sosyal ve spor tesisinde şubesi bulunan Çocuk meclisinin 925 üyesi ve 3000 civarında gönüllü çalışanı vardır. Dolayısı ile geniş ama heyecan dolu bir kitlesi mevcuttur. Bu ay sonunda yapılacak seçimlerde adayım. Tecrübelerim, Bilgi birikimim ve en önemlisi ekibimiz ile Kayseri şehrimizde daha büyük çalışmalar yapmaya hazırız” dedi.

