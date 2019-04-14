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"Çocuklara özel masal evi ve oyuncak kütüphanesi"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için referans projeler içinde yer alan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yapımı için çalışmalara başlanıldığını söyledi.

"Çocuklara özel masal evi ve oyuncak kütüphanesi"

Oyuncak kütüphanesi ile her çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişimini sağlayacak oyuncaklar ile oyun oynama imkanı tanınacağını belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Bu projemiz ile Oyuncak Kütüphanesi’nde çocuklar oyuncaklarla oynayabilecek ya da oyuncağı alıp evine götürerek tanınan süre sonunda geri getirecektir. Merkezin masal evi kısmanda ise sesli ve görsel olarak masallar dinlenebilecek ve çocuklar kendi aralarında karaoke yarışması düzenleyerek hoşça vakit geçireceklerdir” dedi.

Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi ile küçük yaşta eğitime katı sağlanacağı gibi aynı zamanda çocukların sosyalleşmesi ve kişisel gelişimine destek olunacağını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için referans projeleri tek tek uygulamaya sunulması ile kültür, sanat ve eğitimine ayrıca toplumun birlik ile beraberliğine vesile olunacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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