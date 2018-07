Çölyak hastalığına farkındalık etkinliği yapıldı

Etkinliğe Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, çölyak hastaları için gluteni alınmış özel unlarla hazırlanan tatlılar ve pastaların yapıldığını söyledi. Oda olarak önce insan dediklerini vurgulayan Başkan Aydemir, böyle etkinliklerde ellerinden geleni yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirerek: “ Çölyakla Hastalıkları ile mücadele eden kardeşlerimizle beraber birlikteyiz. Onlara lokma tatlısı ve pasta tattırarak onların hastalıklarından dolayı her şeyi her an yiyemiyorlar. Bunun için Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak bunlarında yapılabileceğini, onlarında bu tatlılardan geri kalmayacağını hem kendilerini ikram ederek sağlıklı bir şekilde yaparak kendileri de gördüler. Böyle bir etkinliğin talebini alarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Biz de oda olarak sivil toplum kuruluşları ile birlikte olarak önce insan diyoruz. Çölyak veya diyabet hastalıkları gibi bizim lokantalarımızda, pastanelerimizde bu tarz yemeklerle bilgilendirmek ve halkımıza duyurmak istiyoruz. Burada 10 kilo un kullanılarak tatlı yapılarak 100 kişilik bir tatlı hazırlandı. Bu unlarda gluteni alınmış ulardır. Çok özel bir undur. Hem sağlık açısından da hem de çölyak hastası olan kardeşlerimizle tattırmak için bugün buradayız” dedi.



Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, burada ki etkinliğin amacının çölyak hastaları için birer farkındalık oluşturarak onlara yiyemedikleri tatlıyı sunarak onları mutlu görmek istediklerini ifade etti.



Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bu tür etkinlikleri her zaman sahiplendiklerini vurgulayarak güçlü birlikteliği sürdürmek istediklerini belirtti. Belediyeler ve yerel yöneticilerle üzerlerine düşen görevi her zaman yapacaklarının altını çizen Başkan Memduh Büyükkılıç : “Gerek çölyak ile ilgili olarak gerekse böyle bir sivil toplum örgütlerine sahip çıkma mantığı içerisinde sahipleniyoruz. Amaç sizin bu tür etkinliklerle güçlü birlikteliğinizi sürdürmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizlerle ilgili yasa çalışmaları yapılmaktadır. Belediyeler ve yerel yöneticiler olarak bizlerde üzerimize düşen neyse onu her zaman yapmaya hazırız. Malumunuz Pazar günü 15 Temmuz. 2 sene önce olanlar hepimizin hafızasındadır. Allah korusun nerdeyse vatanımız elden gidiyordu. İşte onun için ihanet edenlerle hizmet edenleri ayırt etmeyi çok iyi bilmemiz gerekir. Bu konuda değerli büyüğümüz Türkiye Cumhuriyetimizin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarını biz minnetle teşekkür ediyoruz. Onlara bu gücü veren sizlerin birlikteliğidir” diye konuştu.



Yapılan etkinlik çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan pasta kesiminin ardından hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.