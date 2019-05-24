Çorum’da temsilcimiz Melikgazi Belediyespor

Melikgazi Belediyespor’un Alt Grup ve Gençler kategorisinde Voleybol Takımı’nın başarılar zincirin devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Voleybol Genç karşılaşmaları için Çorum ilindeki karşılaşmalara katılacaktır. Şiren Belediyespor, Tokat Plevne Belediyespor ve Eskişehir Odunpazarı Belediyespor takımları ile karşılaşma yapacak olup, başarı elde etmesi durumunda 26 Haziran ile 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Türkiye Finallerinde oynamaya hak kazanacaktır” dedi.



Voleybol takımının antrenörü Fuat Kalay nezaretinde antrenmanların devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya katkı ve destek olduklarını sözlerine ekledi.

