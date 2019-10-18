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Cumhuriyet Meydanı Türk bayrakları ile donatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı Türk bayrakları ile donatıldı

Melikgazi Belediyesi, Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Türk bayrağı dağıttı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret ederek, Türk bayrağı verdi.
Burada açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’nin değerlerinin bir olduğunu söyleyerek, “Bugün Melikgazi Belediyemizin tüm meclis üyeleriyle birlikte Türk bayrağını esnafımıza dağıtacağız. Tüm siyasi partilerden meclis üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu ülkenin değerleri birdir. Hepimiz bu değerler ve bayrak üzerine, vatan, toprak üzerine bir araya geldik. Bu kapsamda dün akşam da Barış Pınarı Harekatı 120 saatlik bir anlaşmayla tampon bölge oluşturulacak ve bu bölgenin YPG’den boşaltılmasını Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde sağlamış olacağız. Dolayısıyla Türkiye, Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle alakalı büyük bir adımı atmış oldu. Bu da Barış Pınarı Harekatının başarısının göstergesidir. Bundan sonrada Mehmetçiğimizin dirayetiyle bu tür zaferleri kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
 

Kurumsal

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