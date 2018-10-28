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“Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük görevimizdir”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük görevimizdir”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi; "95. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Milletimizin ortak iradesi ve topyekün mücadele ederek kazandığı bir bağımsızlık ve özgürlük zaferidir. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük görevimizdir. Milli iradenin ve demokrasinin en büyük teminatı olan, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün bize miras bırakılan bu destansı tarihe ve Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyoruz. Bizden istendiği gibi Türkiye Cumhuriyetini ilelebet koruyacak ve daima ileriye taşıyacağız. 2023 hedeflerimiz ile 2071’e doğru emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, vatandaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" 
 

İHA

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