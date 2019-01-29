Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin bin 500 üyesi bulunduğunu belirten Birlik Başkanı Günay Çakı, “Kayseri şehri geniş arazileri ile tarım ve hayvancılığa uygundur. 16 ilçe için ayrı ayrı kalkınma ve yatırım planlamaları ile şehrimizde tarım ve hayvancılık üretimi için planlama yapılmaktadır. Bundan dolayı Sayın Büyükkılıç’a hem teşekkür etmek hem de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak istedik” dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kayseri şehrimizde son yıllarda büyük gelişim ve değişim gözlenmektedir. Eğitim alanında başarı artışı, sağlık alanında bölge şehri olması, spor da başarı elde eden sporcuların artması gibi sonuçlar birer tesadüf değildir. Üretim ve ticarette de büyük ilerlemeler kayıt edilmektedir. Özellikle enerji konusunda büyük yatırımlar gerçekleşmekte, küçük sanayi siteleri ile büyük üretimlerin temeli atılmaktadır. Hayvancılık üretimi aynı zamanda ekonomik kalkınmaya ve istihdama katkı sağlamaktadır.”



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, damızlık sığır yetiştiriciliği ile büyük üretim tesislerini kayseri şehrine kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

