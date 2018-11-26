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“Değerli Hatırasına Hürmetimizin Sonsuz”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kore Gazisi Mehmet Karamustafaoğlu’nun vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

“Değerli Hatırasına Hürmetimizin Sonsuz”

25 Kasım 2018 tarihinde şehrimizde 98 yaşında vefat eden Mehmet Karamustafaoğlu ile ilgili olarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesajında;
"Mehmet Karamustafaoğlu'nu ebediyete uğurladığımız bugünde, değerli hatırasına hürmetimizin sonsuz olduğunu belirtmek isteriz. Bir Kore Gazisi olarak her zaman kendileri saygı ile anılacaktır. Kore halkı ile gönül bağı olmamıza vesile olan Kahraman Gazimiz Mehmet Karamustafaoğlu, anıları ile bu şehrimizin adını gönüllere yazılmasına vesile olmuştur. Merhum gazimiz Mehmet Karamustafaoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine ve Hisarcık halkına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
 
 

İHA

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