Doğal gaz hatları verileri imar planlarına işleniyor Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin imar planlarının gelişime ve geleceğe yön veren bir planlama ve çalışma örneği sergilediğini söyledi. Ayrıca Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak doğal gaz hatlarının sayısal verileri imar planlarına işliyoruz” dedi.

10 Mart 2020 Salı 12:23