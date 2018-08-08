Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğalgaz hattı için Melikgazi iş başında

 Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Koramaz Vadisi Unesco koruması altına alınması için başlatılan çalışmanın bir devamı olarak bu bölgenin doğalgaz hatta için özel çalışma başlattıklarını söyledi. 

Doğalgaz hattı için Melikgazi iş başında

Koramaz Vadisi projesinin bir an önce uygulanabilmesi için alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclis kararı ile Kayserigaz şirketi ile yapılan görüşmeler neticesinde bu bölgeye belediye desteği ile öncelik verileceğini kaydetti. 
Kaski, PTT, Kçetaş, Doğalgaz gibi alt yapı yatırımlarında belediyelerin katkı ve desteğinin işi hızlandırdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirasına Aday olası için 2015 yılında başlatılan çalışma şu anda son aşamaya geldi. Belediye olarak Koramaz Vadisi’nin Unesco Dünya Kültür Mirasına adaylığı için oluşturulan Rapor neticesinde alt yapı çalışmalarının başlanacaktır. Amacımız tarih, doğa, biyolojik çeşitlilik, mimari yapı, dini yapılar gibi pek çok mirası barındıran Koramaz vadisinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve şehrimize kazandırılmasıdır” dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.