Doğalgaz Yatırımları Melikgazi’de Ele Alındı

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dinçay ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda Kayserigaz olarak 2019 ve daha sonraki yıllar için kent adına yapılacak yeni proje ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Her zaman uyum içerisinde şehrimize hizmet ettiğimiz Kayserigaz ile yeni dönemde tüm Kayseri'yi ele alarak her ilçemize, her hanemize nasıl doğalgaz hizmetini götürebilirizin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm Kayseri’yi doğalgaz ile tanıştırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak olacaktır” diye konuştu.



Kayserigaz toplantısının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi de misafir eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor yatırımlarından daha çok pay alması, tüm spor branşlarında marka şehir ve çekim merkezi konumuna gelmesi için neler yapılabilir konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, “Hizmet etmekle onur duyduğumuz sevdamız kadim şehir Kayseri’miz için sabahın erken saatlerinde başlayan mesaimizde her anımızı en maksimum seviyede verimli olarak geçirmek, yeni proje ve hedef belirlemek için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.