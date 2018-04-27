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 Dört Ayaklı Türbe onarıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dört Ayaklı Türbe’nin Eylül 2017 tarihinde onarımının başladığını ve kış şartlarına rağmen kısa sürede tamamlanarak şehrin kültür mirasına kazandırıldığını söyledi. 

 Dört Ayaklı Türbe onarıldı
Melikgazi İlçe sınırları içerisindeki tarihi eserlerin sadece Melikgazi ve Kayseri’nin değil Anadolu ve Dünya Kültür Mirasının birer parçası olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde yer alan ve Dört Ayaklı Türbe olarak bilinen yapı mimari üslubundan dolayı 14. Yüzyıl eserleri olarak bilinmektedir. Kitabesi yoktur. Türbe birçok kez bakım ve onarım gördüğü tahmin edilmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi mekânların bakım ve onarım çalışmamıza Dört Ayaklı Türbesini de içine alarak bu alanda çevre düzenlemesi yapılmıştır. Dört Ayaklı Türbesi aynı zamanda yapım malzemesi ve yapı tekniği ile mimari bir sanat eseri olup, birçok sanat tarihçisi ve mimarlar tarafından gezilmekte ve incelenmektedir” dedi. 
Battalgazi Bulvarı yanında yer alan ve sur yıkıntıları içerisinde kalan yapıda da çevre düzenlemesi, otopark yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, dış mekan çalışması, çevre düzenlemesi ve bölgenin tarihi misyonundaki bütünlüğü içerinde çalışmanın gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. 

Kurum Haberi
 
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