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Dr. Büyükkılıç Sağlık Seminerinde Oturum Başkanlığı Yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ‘Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyum’unda oturum başkanlığı yaptı. 

Dr. Büyükkılıç Sağlık Seminerinde Oturum Başkanlığı Yaptı

Erciyes Üniversitesince düzenlenen Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyum ile birçok konuşmacının sunucağı tebliğler ile yaşlılığa bağlı olarak gelişen bir sorurun gündeme getirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ikinci oturumun başkanı olarak sunulacak 3 tebliği için konuşmacıların çok değerli bilgiler vereceğini kaydetti. 

Kendisinin aynı zamanda bir Tıp Doktoru oluğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye başkanı olarak şehrin fiziki sağlığından sorumlu olduğu kadar aynı zamanda bireylerin ruhsal ve bedensel gelişim ve ortamından da sorumluğu olduğunu bu açıdan bu tür sempozyumlara davet edildiğini belirtti. 
Kendisinin yönettiği oturumda özellikle Şehir ve Çevre faktörünün işlenmesinin de bir rastlantı olmadığının altını çizen Başkan Memduh Büyükıkılıç, her türlü bilimsel toplantı, sempozyum ve konferansları önemsediklerini ve katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. 
 

İHA

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