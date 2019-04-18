“Dualarda birlikte olacağız”

Berat Gecesi’nin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklerin son verilmesine ve birlikte yaşamdan doğan kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerektiğini belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hz. Muhammed'in bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelediğini vurguladı.



Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olduğunu hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Berat Gecesi’nin bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Berat Kandilinin Cuma günü olması ayrı bir güzellik, bu açıdan Cuma gününüzü de kutluyorum. Allah hayırlara vesile eylesin birlik beraberliğimizi bozmasın bu gece hep beraber dualarda inşallah birlikte olacağız” dedi.

