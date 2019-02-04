Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Eğitim seferberliği ile 2023 hedeflerine hazırız"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu ile İmamhatip Ortaokulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.

“Eğitim seferberliği ile 2023 hedeflerine hazırız"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönemi tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesini diledi.
Okul Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç, 15 günlük sömestre tatilinde öğrencilerin parklarda gönüllerince eğlendiğini ancak Belediyenin bu tatil günlerinde yine okullarda çalışmalar yaparak gerçekleştirdiğini söyledi.



Belediye olarak ilçenin her türlü alt yapı, yol, park gibi fiziki yapılar yanında ayrıca bu şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültür, spor, eğitim gibi ihtiyaç ve taleplerinden de sorumlu olduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediye olarak eğitime büyük önem veriyoruz. İlköğretim, ortaokul ve lise okulları yaparak hizmete açtık. Bunun yanında öğretmen odalarımızın yenilenmesi çalışması ile bu zamana kadar 100´ün üzerinde okulumuzun çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçirdik. Okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kısacası biz geleceğimizi önemsiyor, en önemli yatırımın eğitime ve öğrenciye olmasını belirtmek istiyorum. Bu vesile ile de bütün öğretmen ve öğrencilerimize ikinci dönem eğitim ve öğretimde başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç, öğrenciler ile birlikte okulu gezdi ve öğrenciler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.


İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.