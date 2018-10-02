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Eğitimcilerden Başkan Büyükkılıç’a Hayırseverlik Plaketi

Kadir Has Anadolu Lisesince düzenlenen etkinlik ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a hayırseverlik plaketi takdim edildi. 

Eğitimcilerden Başkan Büyükkılıç’a Hayırseverlik Plaketi

Kadir Has Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Tanrıverdi, okullarına yapılar hizmet ve yatırımlardan ve eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek, hizmetleri anısına teşekkür plaketi takdim etti ve “Melikgazi Belediyesinin eğitime ve öğretime vermiş olduğu hizmetlerin her zaman büyük bir beğeni ve takdir ile karşılanmaktadır” dedi. 

İki kez hayırseverler madalyası ile ödüllendirildiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Hizmet, yatırım ve katkılarının beğenilerek takdir görmesi bizleri mutlu etmiştir. Bu Hayırseverlik plaketi çalışanlarımıza şevk ve heyecan katacaktır” dedi. 
 

İHA

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