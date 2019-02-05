EĞİTİMDE 2023’E HAZIRIZ

ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ
Başkan Büyükkılıç yıllardır Kayseri’de eğitim ve öğretimin çıtasını daha da yükseltmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Büyükkılıç, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu ile İmamhatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ YAPTIK
Belediye olarak ilçenin her türlü alt yapı, yol, park gibi fiziki yapılar yanında ayrıca bu şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültür, spor, eğitim gibi ihtiyaç ve taleplerinden de sorumlu olduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. İlköğretim, ortaokul ve lise okulları yaparak hizmete açtık. Bunun yanında öğretmen odalarımızın yenilenmesi çalışması ile bu zamana kadar 100’ün üzerinde okulumuzun çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçirdik” dedi.
EĞİTİME YATIRIM ÖNEMLİDİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçedeki tüm okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere yıllardır artan şekilde başta kırtasiye ve giyecek olmak üzere her türlü yardımı yaptıklarını da hatırlatarak, “Kısacası biz geleceğimizi önemsiyor, en önemli yatırımın eğitime ve öğrenciye olması gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç yıllardır Kayseri’de eğitim ve öğretimin çıtasını daha da yükseltmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Büyükkılıç, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu ile İmamhatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ YAPTIK
Belediye olarak ilçenin her türlü alt yapı, yol, park gibi fiziki yapılar yanında ayrıca bu şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültür, spor, eğitim gibi ihtiyaç ve taleplerinden de sorumlu olduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. İlköğretim, ortaokul ve lise okulları yaparak hizmete açtık. Bunun yanında öğretmen odalarımızın yenilenmesi çalışması ile bu zamana kadar 100’ün üzerinde okulumuzun çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçirdik” dedi.
EĞİTİME YATIRIM ÖNEMLİDİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçedeki tüm okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere yıllardır artan şekilde başta kırtasiye ve giyecek olmak üzere her türlü yardımı yaptıklarını da hatırlatarak, “Kısacası biz geleceğimizi önemsiyor, en önemli yatırımın eğitime ve öğrenciye olması gerektiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Haber Merkezi