EĞİTİMDE 2023’E HAZIRIZ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlatmış olduğu eğitim seferberliği için yıllardır cansiperane çalıştıklarını belirterek, “Eğitimde 2023 hedeflerine hazırız. Kayseri olarak, bakanlık ve yerel yönetimlerin imkanlarını seferber ederek ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız da” dedi.

05 Şubat 2019 Salı 09:22