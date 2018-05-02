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Eğribucak halkına doğalgaz müjdesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Eğribucak’ın 2019 yılından itibaren doğalgaz ile ısınacağını söyledi.

Eğribucak halkına doğalgaz müjdesi
Eğribucak Bölgesinde ana hat doğalgaz döşeme çalışmalarına bu yıl başlanacağını belirten Başkan Büyükkılıç, havası temiz Melikgazi ilçesinin çevresi ile bütünleşerek çevresindeki yerleşim alanlarının da havasının temiz olacağını kaydetti. 
Havası ve suyu ile doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran Eğribucak halkının hak ettiği hizmeti aldığını ve artık doğalgazın gelmesi ile havasının bozulmayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Eğribucak Bölgesinin bağ ve sayfiye alanlarının yoğun olduğunu, yol ile çevre düzenlemeleri ile asfaltlama yapıldığını bildirdi. 

İHA

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