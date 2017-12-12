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"Ekmek israfını önleyici çalışmalar yapacağız"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile ilçe genelinde başlatılacak kampanya ile EKMEK İSRAFINI ÖNLEYİCİ çalışmalar yapacaklarını söyledi.

"Ekmek israfını önleyici çalışmalar yapacağız"
Anadolu’nun özünde israf etmemek ve değerlendirmek vardır...
Günümüzde özellikle şehir hayatında israfın büyük önem taşıdığını, bunu sadece ekmek ile değil, günlük kullanılan yemek atıkları, elektrik, su gibi bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç ”Teknoloji çağı, bilgi çağı derken bireylerin tüketim alışkanlıkları değişti. Ancak üretimdeki denge ile tüketim de israf tezatlık oluşturmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde her gün binlerce ekmek çöpe gitmektedir. Diğer taraftan ise dünyanın birçok yerinde çöpten yaşamını devam ettiren insanları görmekteyiz. Ancak Anadolu’da bu böyle değildir. Çünkü Anadoluluk; israf etmemek, artanı değerlendirmek ve paylaşmak demektir. Herkes bilir ki, Anadolu da artan ekmeklerle yemekler yapılır, tatlılar yapılır. Özellikle şehrimiz için Ekmek mantısı yemeği çok meşhur olup, ekmek mantısı bu yaşam biçimimin bir yansımasıdır” dedi.
İsraftan elde edilecek tahmini olarak 300 milyon liradır.
Ekmek israfını önlemek için bir çalışma başlattıklarını, bu çalışmanın yılsonuna kadar devam edeceğini, israftan elde edilecek tahmini olarak 300 milyon lira gibi bir rakam olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, halkın bu konuda daha bilinçli davranması için afiş, broşür ve kitaplar bastırarak vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yaşamın her aşamasında israfa önem verdiklerini, bu amaç ile belediye olarak kamuoyunu aydınlatıcı ve bilinçlendirici etkinliklerde bulunduklarını sözlerine ekledi.
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M:L 44 dakika önce

sayın başkan ne ısrafından bahsediyorsun biz beş nufusuz günlük 7 ekmek alıyoruz ancak yetiyor sen israftan bahsediyorsun 1 liraya ekmek yüksek günlük 7 lira ekmege para ödüyoruz sen ısraftan bahsediyorsun tuzunuz kuru

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