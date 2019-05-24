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Emlak vergisinde son gün 31 Mayıs

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak Vergisi ilk taksiti yatırma süresinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü son bulacağını hatırlatarak, ödemeler konusunda kredi kartı, taksitlendirme, EFT, internetten ödeme ve posta çeki gibi seçenekler sunduklarını söyledi. 

Emlak vergisinde son gün 31 Mayıs

Yasa gereği vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini Mayıs ayı içerisinde yatırmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Veznelerde sıkışıklık ve kargaşaya meydan vermemek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hatırlatma yapmak istedik. Belediyemiz de emlak vergisi ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Kredi kartı, internetten ödeme, posta çeki ile ödeme gibi tüm imkânlar mükelleflerin emrindedir” dedi. 
Vergi mükelleflerinin belediyenin 412 228 numaralı hesabına yatırabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mükellefleri duyarlılık ve bilinçle vergilerini yatırmaya davet ettiğini, yatırılacak her kuruş verginin ilçe halkına hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi. 

İHA

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