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En Küçük Daire 65 Metrekare Olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Melikgazi ilçesinde bundan sonra en küçük dairenin 65 metrekare olacağını söyledi.

En Küçük Daire 65 Metrekare Olacak

1+0 ile 1+1 dairelerin üretimlerine yeni konut projelerinde artık son verileceğini, yeni düzenleme ile en küçük dairenin 65 metrekareden aşağı olamayacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “1+1 olarak bilenen ve yapılan daireler öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Ancak genelde büyük çok katlı binalarda inşa edilen 65 metrekare altı daireler yaşam standardı küçük olup, sosyal işlevi olmayan özellikle Türk aile yaşamına uygun olmayan mesken türüdür. Bu amaçla hem sosyal yaşam, hem maliyet, hem de şehircilik ilkeleri gereği bu kararı aldık.” dedi.



Melikgazi ilçe sınırlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde yapılacak konut amaçlı yapılardaki minimum daire büyüklüğünün (KAKS) 65 metrekare olması kararının önemli sonuçlar doğuracağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, 65 metrekare altı dairelerde ebeveyn ile çocuklar için ayrı odaların olmayışının ayrı bir sorun oluşturduğunu söyledi.
 

Kurumsal

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