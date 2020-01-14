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Enerji tasarrufu için zaman ayarlı LED lambalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1981 yılından bu yana Enerji Verimliliği Haftası'nın her yıl kutlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu en ucuz enerjinin ise tasarruf edilen enerji olduğu söyledi.

Enerji tasarrufu için zaman ayarlı LED lambalar

Belediye olarak sosyal tesislerde, hizmet binalarında, kapalı semt pazar yerlerinde enerji tasarruflu LED lambalar kullanıldığını, zaman ayarlı aydınlatma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında da enerji yatırımlarına öncelik verileceğini ve tesislerde güneş enerjisi kullanımı artıracaklarını kaydetti.

Enerji tasarrufu ve belediyenin izleyeceği enerji politikası hakkında yol haritasının belirlenmesi çalışma yapıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 2014 yılında Enerji İzleme ve Değerlendireme Birimi kuruldu. Bu kurul ile geçen 6 yıl içerisinde sosyal tesislerimiz başta olmak üzere belediye hizmet binası ile kapalı semt pazar yerlerine güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladık. Elektrikli hizmet araçları satın aldık. Melikgazi’de bulunan binalara enerji belgesi alma zorunluluğu getirdik. Bu yıl ayrıca enerji çalışması yaptık. Bunların hepsi konuya verdiğimiz önemin bir sonucudur” dedi.
 

Kurumsal

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