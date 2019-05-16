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“Engellenen yaşamlar, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezleri ile son bulacak”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için referans projeler içinde yer alan engelsiz sosyal yaşam merkezleri ile birçok engelli vatandaşın sosyal yaşamının değişeceğini söyledi. 

“Engellenen yaşamlar, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezleri ile son bulacak”

Görme, işitme, konuşma, ortopedik veya süreğen hastalığı olan engellilere hizmet verecek Sosyal Yaşam Merkezi ile sosyal sorumluluk ve gönül belediyeciliği kapsamında tesis inşa edileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Engellileri vatandaşlarımızın fiziksel hareketliliklerini artırmak, günlük yaşamlarında daha bağımsız olarak devam imkanı sağlamak istiyoruz. Bu amaç ile öncelikle spor imkanı, el beceri kursları, resim ve heykel gibi sanat çalışmaları ile bireyleri topluma kazandıracağız. En önemlisi bu sosyal yaşam merkezinde engelli vatandaşlarımıza psikolojik eğitim desteği verilmesini sağlayacağız” dedi. 

Engelli vatandaşların bu sayede toplumun bir parçası ve ferdi olduklarını hissettireceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak her türlü engeli aşacaklarını ve normal günlük yaşamı engelsiz hale getireceklerini sözlerine ekledi. 

İHA

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