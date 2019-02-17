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Engelli Sanat Akademisi İle Engelleri Aşacağız

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği’ni ziyaret etti.

Engelli Sanat Akademisi İle Engelleri Aşacağız

Engelli bireylerin toplumun temel taşları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “ Dua kaynağımız olarak gördüğümüz engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, onları hayata bağlayacak yaşama sevincini artıracak çalışmalar yapmak yerel yöneticiler olarak asli görevlerimiz arasındadır. Ziyaretimizde de gördük ki onlar bizlerden çok şeyler bekliyor. Biz de inşallah bu zamana kadar engelli bireylere ve ailelerine yönelik yaptığımız hizmetlerin artırılarak devam etmesini sağlayacağız. Bunu birçok alanda mevcut projelere yenilerini ekleyerek yapacağız. Yeni dönemde en önemli projelerimiz Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Çocuk Evleri ve Engelli Sanat Akademisi olacak.” dedi.
Ziyarette dernek idarecileri, aileler ve çocuklarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, çocukların kendisine olan sevgisi ve ilgilisi ile oldukça keyifli bir gün yaşadı.
 

İHA

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