“Engelliler haftasında engelsiz yaşam” Melikgazi Belediye Meclisi, 2018 yılı Mayıs ayı ikinci meclis toplantısını yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis gündeminde yer alan “Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Şubesine” aynı yardımın yapılması ve üyelerin yaşam koşulların iyileştirilmesine ilişkin talepleri değerlendirilerek yine oybirliği ile kabul edildiğini söyledi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:32